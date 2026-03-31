Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея

Плувецът Йосиф Миладинов разказа за повратен момент в своя живот, който му е помогнал да осъзнае, че иска да се завърне към професионалния спорт.

Близо година след като се оттегли от активното плуване, българският национал реши да се завърне към спорта.

„Бях отегчен от самото плуване. Бях загубил мотивация. Хората, извън семейството ми, не знаеха какво се случва с мен. Имаше опити от семейството ми, да ме откаже от решението ми, но бях твърд с моето решение“, сподели той.

В средата на миналата година Миладинов бе представен като част от Enhanced Games - проект, който не отрича внедряването на производствени технологии и употребата на медикаменти за постигането на по-високи резултати.

„Решението да се присъединя към Enhanced games беше краткосрочно, спрямо финансите, които ми предлагаха. Доста хора от семейството ми бяха против това ми участие. Сега разбирам защо. Човек оценява нещата, когато се случат лошите неща. Видях доста финансова свобода. Нещо от моето ежедневие трябваше да се промени, за да продължа със спорта. Те това ми предложиха и реших да го направя. Доста напреднах за кратко време, без никакви субстанции. Винаги съм бил натурален. Виждам прогрес в себе си и това ме мотивира. Никога не съм имал желание да ползвам забранено вещество. Когато бях в организацията нямаше период, в който са ми казвали да употребя нещо такова“, поясни националът.

След тежко боледуване Миладинов прекарва 15 дни в кома, а преживяването променя неговия манталитет.

„Осъзнах, че това не е правилната стъпка в моя живот. Това, което правех преди, ми носеше повече удоволствие. Това, което правих в организацията, беше много лесно. Когато приключих с нея претърпях тежка бронхопневмония и 15 дни бях в кома. Мислех си, колко жалко е да бъдеш в такова положение. Направих грешка, за която си прощавам. Последва ново начало на живота ми. Нито можех да вървя, нито да ям, нито да говоря. Решението да се върна в спорта е желанието ми да продължа да живея. Спортът, за мен, е живот. След като излязох от болницата, първата ми мисъл бе да се върна към спорта“, допълни двукратният медалист от европейското първенство в Будапеща през 2021 г.

Според него няма изпитание, което да му попречи да постигне целта си.

„Трудно и гадно е да започнеш от нулата. Нямах уважение към родители, спорт или приятели. Нямах желание за нищо. Започваме да ценим нещата, когато ги загубим. Живейте и бъдете добри. Загубих разума си до степен, до която не можех да се погледна в огледалото. Всичко е трябвало така да се случи. Опитвам се да променя себе си и да съм нов човек. Ако е писано, ще се върна още по-силен. Йосиф Миладинов е роден за плуването. Щом това не ме бутна, нищо няма да ме бутне“, добави носителят на наградата за най-добър млад спортист на България за 2019 и 2021 г.

