Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Плувецът възнамерява да поднови кариерата си, по-малко от година след оттеглянето си от спорта.

йосиф миладинов пропуска световното първенство плуване юни
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световната федерация по плувни спортове World Aquatics даде позволение на Йосиф Миладинов да започне процедура по пълно възстановяване на състезателни права, считано от 22 февруари 2026 г.

Сребърният медалист от европейското първенство през 2020 г. и двукратен шампион на Стария континент за юноши обяви своето оттегляне от плуването през месец май 2025 г. По-малко от година по-късно Миладинов взе решение да възобнови кариерата си.

В писмо до президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев от World Aquatics разясняват процедурата, през която трябва да премине Йосиф Миладинов, за да може отново да бъде част от националния отбор на България. От централата обявяват, че състезателните права на олимпийския финалист на 100 метра бътерфлай ще бъдат възстановени след изтичане на шест месечен период на изчакване, съгласно Чл. 5.6.1 от Правилника за допинг контрол на световната федерация. До крайния срок (22 август) Йосиф Миладинов ще води самостоятелна подготовка, съгласувана с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и БФПС.

Ръководството на българската централа приветства решението на Миладинов и заявява пълната си подкрепа към европейския ни шампион.

