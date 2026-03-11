БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Павлов: Присъствието на четирима наши състезатели на световното първенство е сериозно постижение

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
георги павлов избран президент бфла
Изключително високо оценявам факта, че България ще бъде представена от четирима атлети на световното първенство в зала в Торун. Това каза Георги Павлов, президент на БФЛА, след като стана ясно, че Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Христо Илиев и Никола Караманолов ще участват на шампионата на планетата между 20 и 22 март, който БНТ 3 ще излъчва пряко.

"Това е не само най-големият ни отбор за шампионат на планетата на закрито от осем години насам, но и ясен знак за нивото, което българската атлетика поддържа в условията на все по-висока международна конкуренция", заяви Павлов.

"С всяка изминала година покриването на нормативите и извоюването на право на участие на световно първенство става все по-трудно. Именно затова присъствието на четирима наши състезатели е сериозно постижение и резултат от целенасочената работа на атлетите, техните треньори и клубовете", коментира президентът на БФЛА.

"Особено радващ е фактът, че имаме двама български спринтьори на 60 метра – дисциплина, в която страната ни почти 40 г. нямаше представител на подобен форум. Това постижение идва вследствие на голямата вътрешна конкуренция в мъжкия ни спринт в момента. Пожелавам успех на всички наши състезатели в Торун и вярвам, че ще успеят да реализират потенциала си на световната сцена", завърши Георги Павлов.

България изпраща четирима атлети на световното първенство в зала
България изпраща четирима атлети на световното първенство в зала
Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Христо Илиев и Никола...
Чете се за: 04:00 мин.
