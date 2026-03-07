БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранците между страха и надеждата - кой управлява...
Чете се за: 14:12 мин.
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири медала за България от световния шампионат по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Александър Асенов и Виктор Караджов стигнаха до отличията.

александър асенов два златни медала европейското лека атлетика хора интелектуални увреждания
Снимка: Федерация по адаптирана физическа активност
Слушай новината

Четири медала спечелиха българските спортисти във втория състезателен ден на световното първенство по лека атлетика в зала на Virtus за спортисти с интелектуални затруднения в Оренсе, Испания.

Възпитаниците на Федерацията по адаптирана физическа активност извоюваха едно златно, едно сребърно и две бронзови отличия.

Европейският рекордьор Александър Асенов триумфира в спринта на 60 метра в категория II2 (спортисти със синдром на Даун), като спечели златния медал с лично постижение от 8.45 секунди.

В същата дисциплина Боян Вандов се класира на пето място с време 11.02 секунди. Асенов добави и сребърен медал за България в дисциплината скок на дължина (категория II2) с резултат 4.43 метра. Два бронзови медала донесе Виктор Караджов в категория II3.

Той завърши трети в бягането на 1500 метра с време 5:50.58, а по-късно се класира на трето място и на 400 метра с резултат 1:18.03. До момента България има общо пет медала от шампионата, след златото в тласкането на гюле на Александър Асенов в първия ден.

Свързани статии:

България със злато на световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus
България със злато на световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения Virtus
Александър Асенов зае първо място в тласкането на гюле, след като...
Чете се за: 00:55 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
2
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
3
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
4
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки
5
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
6
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Други спортове

Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха
Георги Джоргов: След падането ми, очакванията ми за медал драстично спаднаха
Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.03.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти
Чете се за: 02:07 мин.
Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти
Чете се за: 02:20 мин.
Теодор Митев се класира за финала на турнир по бадминтон за юноши в Хавана Теодор Митев се класира за финала на турнир по бадминтон за юноши в Хавана
Чете се за: 00:52 мин.
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Чете се за: 14:12 мин.
Близък изток
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Избрано
8132 деца у нас растат без родителска грижа 8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ