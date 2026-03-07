Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти

Ден след като регистрира рекордото в историята на българския ски скок трето място в старта от Световната купа в Лахти, Владимир Зографски не успя да повтори представянето си и завърши на 34-то място в днешната надпревара на голямата шанца.

Българинът скочи скромните за възможностите си 119 метра, които му донесоха само 121,3 точки. Той остана на 2,7 точки от японеца Наоки Накамура, който затвори топ 30 след първите опити. Така Зографски не участва във втория кръг на състезанието.

Победител в него стана австриецът Даниел Чофених с 299,4 точки. Той бе трети след първия опит, в който прелетя 130,5 метра, а във втория постигна с метър по-малко, но успя да изпревари конкурентите си с по-високо оценки за стил.

Втори на 0,6 точки финишира новият носител на Световната купа Домен Превц. Словенецът направи скокове от по 130 метра и в двата си опита, като зае втората позиция и при двата.

Трети се класира японецът Рьою Кобаяши. Той водеше след първите скокове, в които записа 128,5 метра. Във втория скок, с който приключи и състезанието, той записа само 126 метра и в крайна сметка приключи на 3,2 точки зад победителя Чофених.

Победителят във вчерашната надпревара Филип Раймунд от Германи се класира четвърти с изоставане от 7,6 точки от победителя, а норвежецът Мариус Линдвик допълни топ 5. Той обаче бе на цели 18 точки от резултата на Чофених.

В неделя в Лахти предстои отборно състезание. Следващите индивидуални стартове са на 14 и 15 март в Осло.