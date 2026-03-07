Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата

Шампионът на България за последните два сезона Левски се изравни с Локомотив Авиа на върха в класирането на мъжкото волейболно първенство на България.

В среща от 20-ия кръг "сините" надиграха в София варненския Черно море с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) гейма. Интрига в двубоя нямаше в нито един момент, като и в трите гейма домакините правеха разлика от поне 6-7 точки още до средата им.

Най-полезен за победителите бе Юлиан Вайсиг с 16 точки, а Тодор Скримов прибави 13. За Черно море с 9 точки завърши Майкъл Донован.

В класирането Левски и Локомотив имат равни показатели - по 16 победи, две загуби и 46 точки, но пловдивчани са с един гейм по-добра геймова разлика - 51:16 срещу 50:16.

На трето място в класирането пък се изкачи съставът на Нефтохимик 2010, който спечели в Бургас също с 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) гейма срещу Берое.

Решителен за изхода на двубоя се оказа вторият гейм, в който старозагорци водеха с 22:15, но допуснаха обрат до 25:23 в полза на домакините. В първия гейм се случи нещо подобно, макар и не в такива мащаби, като тогава Берое пропиля аванс от пет точки при 15:10.

Единствено в третия гейм домакините имаха аванс от началото, макар до 17:16 гостите да се държаха в резултата.

Ади Османович реализира 14 точки за десетия пореден успех на Нефтохимик във всички турнири, а Калоян Балабанов прибави още 11 точки.

За Берое Велизар Чернокожев отбеляза 16 точки, а с 11 завърши Махди Бентахер.

Бургазлии изпревариха в подреждането ЦСКА, като са трети с 41 точки. Берое е на пето място с 30 пункта.