Марица Пловдив загуби гейм, но все пак успя да спечели гостуването си на ЦПВК

Отборът на Марица Пловдив записа 17-а победа през сезона и продължава без грешка в женската волейболна лига.

Шампионките надиграха тима на ЦПВК с 3:1 в зала "Христо Ботев" в столицата. Селекцията на Ахметджан Ершимшек нанесе четвърто поражение на състава воден от Евелина Цветанова, и спря победната му серия от декември насам.

Марица започна уверено мача, поведе в резултата след 25:23 и 25:20, и сякаш крайният резултат бе предрешен. Но интрига до последните минути на третата част, доведе до намаляване на аванса на пловдивчанки. ЦПВК успя да затвори гейма след 29:27, а Марица регистрира едва втори загубен такъв в шампионата до момента. В следващите минути пловдивчанки диктуваха играта и записаха категоричен успех с 25:14, с което се поздравиха с победата с 3:1.

В същото време и Левски София спечели категорично срещу Драгоман с 3:0 и така измести ЦПВК от втората позиция кръг преди края на редовния сезон и предстоящите плейофи. Безапелационен лидер със 17 победи е Марица, ЦПВК вече са трети с баланс 13-4, а ЦСКА е на четвърто място с 10-7.

Мачовете от следващия, 18-и кръг предстоят на 12 март, като Левски посреща тима на Варна ДКС, Марица Пловдив приема Драгоман, Славия ще играе срещу отбора на Дея спорт, Миньор е домакин на ЦСКА, а Марица 2022 ще има за противник тима на ЦПВК.