Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"

В най-новия епизод от поредицата "Зала на славата" ще си спомним за славните години на мъжкия ни волейбол.

Главен герой в предаването е Петко Петков - олимпийски вицешампион от Москва 1980, бронзов медалист от европейските първенства през 1981 и 1983 г., бронзов медалист и от световното през 1986-а. Петков е и капитан на българския национален отбор в този период. Седемкратен шампион на България с ЦСКА.

Гледайте "Зала на славата" с участието на Петко Петков тази неделя от 13:15 ч. по БНТ 1!