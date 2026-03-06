БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Искат оставката на шефа на ВиК-Дорич заради безводието в с. Преспа

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Проблемите с водоподаването засягат още шест села

Десети ден жителите на балчишкото село Преспа са без вода. Проблемите с водоподаването са отдавна, като засягат и околните шест села. Това предизвика редица протести, но без резултат. Общинският съвет в Балчик проведе няколко сесии, посветени на безводието, но от ръководството на ВиК Добрич не се отзоваха на нито една покана. Утре предстои ново заседание.

"От тубата топля в каната, в каната топля и колкото са измити!"

Така е от миналото лято.

Илиян Илиев: "Водата е с много ниско налягане и от юли месец започнаха трайно спиране на водата. Като обяснението от инженера на ВиК, когато ходихме на протест в Сенокос е, че хората поливат, че нямат средства да закупят нова помпа да осигурят вода на населението и молбата беше да спре да се полива."

В зимния сезон и след обилните валежи обаче, хората недоумяват защо още са подложени на този терор.

Милен Николов: Такъв ад не съм виждал никъде и никога. Това да стоиш без вода - няма да си измиеш зъбите, но можеш да си измиеш лицето, нито нищо.

Севда Иванова: Имаме болни хора, възрастни хора. Ние пак по-младите намираме начин, а по-възрастните?!"

Желка Манева: "Отчаяни сме!"

Арендатори понякога пращат водоноски на добра воля. Но те не могат за захранят училището в Сенокос, което приема деца от 7 села.

Костадина Гавраилова, бивша учителка: "Представете си училище, в което има стол. С детската градина около 100 деца, там се хранят - как им готвят, как им чистят, какви болести могат да възникнат и става нещо много страшно."

Днес седемте села отново са в списъка на ВиК Добрич за селища без водоподаване. Като причина водният оператор посочва авария в захранващата ги помпена станция.

Илиян Илиев: "Не ме интересува каква е помпата, тя трябва де се оправи - от Китай ли идва сега в момента?"

Асен Асенов, кмет на село Преспа: "Нямаме отговор от ВиК-то кога ще дойде вода. Звъним, те вече ни затварят и телефоните."

Нашият екип също не получи отговор на официалното си запитване. Очаква се Общинският съвет в Балчик за приеме декларация, с която се иска оставката на директора на ВиК Добрич.

