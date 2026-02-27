БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Селекционерът на България коментира успехите на българския волейбол на церемонията "Спортист на годината".

джанлоренцо бленджини бъда удовлетворен представим добре българска публика
България трябва да защитава чрез нови победи позициите си, извоювани по време на световното първенство по волейбол в Филипините през 2025- а. Категоричното си мнение специално за БНТ сподели селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини, избран преди дни за треньор на годината в България.

Джанлоренцо Бленджини, любител на всевъзможни спортове, специалист в световен мащаб в един от тях – волейбола. Човекът, който стана първият чужденец в историята, получил приза за треньор на годината у нас.

"За мен това означава много. Невероятно признание, чувство за гордост. Това показва, че сме постигнали нещо наистина значимо, преди всичко, не само във волейболен аспект, а и в социален. Работата ни е предизвикала вълнение у хората и е имала чудесен ефект върху тях", сподели той в интервю за БНТ.

Бленджини би бил удовлетворен от предоставянето на нова радост у хората, по време на европейското първенство през есента, част от което ще се проведе в България.

"За да ви отговоря, какво би ме накарало да съм удовлетворен, означава, че трябва да направя прогноза за Лигата на нациите и за европейското първенство. Аз не обичам да правя така. Не гледам конкретни позиции и места. Знам, че ще бъда доволен, ако се представим добре в първата фаза на шампионата на Стария континент пред българска публика", допълни италианецът.

Цялото интервю с италианския селекционер на мъжки представителен тим, гледайте в неделя, 1 март, в предаването "Арена спорт" по БНТ 1 от 12:30 часа.

Вижте целия обект във видеото.

Свързани статии:

Националният отбор на България по волейбол за мъже е Отбор на годината
Националният отбор на България по волейбол за мъже е Отбор на годината
Джанлоренцо Бленджини бе отличен като Треньор на годината.
Чете се за: 01:25 мин.
#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

