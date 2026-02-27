Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова

Най-важното нещо, което ще видим и чуем в крайна сметка, са трите песни, които DARA ще ни изпълни. Зрителите и журито ще имат много разнообразен подбор, макар и от три песни, от които да избират, каза водещата на националната селекция за Евровизия Боряна Граматикова в студиото на "Денят започва".

Боряна Граматикова, водещ на националната селекция за "Евровизия": "Много голям критерий е заложен, ниво, което трябва да се гони, а пък нашата аудитория е много критична, но те ще се справят. Само ще ви кажа, имаме три прекрасни песни. Така че каквото и да гласувате, както и да гласувате, според мен ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на "Евровизия".

В събота ще гласуват и жури и зрители, вотът ще е разделен 50 на 50, допълни Боряна Граматикова. Зрителите ще видят всички, които участваха в подбора на изпълнителите, тоест десет души. Вече са разработени и трите концепции на песните, от които ще бъде избрана тази, която ще ни представлява на "Евровизия". Дара е участвала активно в създаването на песните.

Ще има и гост-изпълнители, сред които от Сан Марино, Люксембург, които участват в същия полуфинал, на който е и България, ще има и български певци, като "Deep zone", които вече са били на сцената на Евровизия, както и "Бон Бон", които са подготвили китка от хитове на конкурса.

Любопитно е, че само от обявяването на артиста, който ще ни представя на "Евровизия" - DARA, страната ни се е качила от 35-о до 7-о място в няколко сайта, в които се правят залагания за това, кой има шанс за победата.

Водещи на националната селекция са Боряна Граматикова и Георги Любенов, изборът на българската ще се състои утре от 21.00 часа в ефира на БНТ.

Вижте още за очакванията за съботното шоу в разговора с Боряна Граматикова.