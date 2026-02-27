Еl Ma за "Сан Ремо": Емоцията е толкова силна, че думите не могат да я опишат

Еl Ma - Елмира Маринова, която участва на престижния италиански фестивал Сан Ремо, стана първата българка, пяла на сцената на събитието. Тя почти успя да се класира за големия финал и сподели впечатленията си от участието.

„Беше просто наистина уникално. Едно чувство, което никога няма да се забрави. Емоция, която е толкова силна, че думите не могат да опишат“, каза Маринова.

Тя разказа за пътя към фестивала и конкурсите, през които премина триото ѝ.

„Първо започнахме от 1300 човека. От които на края на финал продължихме само 4. Мога да кажа, че наистина беше голяма битка. И ще съм много благодарна, и ще съм наистина много щастлива и удовлетворена от факта, че поне успяхме да пеем на тази сцена. Фактът само, че съм първата българка, която е успяла да пее на тази сцена, може само да ме накара да се чувствам още по-горда.“

Въпреки че триото не достигна до финала, Еl Ma оценява успеха.

„Ние за сега дори сме изключително доволни, защото сме първи в радиото. Нашата песен е най-много пускана в радиото. Тя е най-комерсиална. Хората я слушат. Тя се превърна в голям тренд. Много хора правят балети. Много хора измислят хореографии. За Сан Ремо е най-важно да излезеш не като победител, а да станеш в главата на хората.“

Елмира Маринова се качи на сцената на театър „Аристон“ в Сан Ремо в триото „Blind - El Ma – Soniko“, за да се бори за класиране в големия финал в раздела за нови предложения на фестивала. В него участват общо четирима млади изпълнители или групи, като те се изправят един срещу друг в два своеобразни дуела.

Песента, с която те са се представили, е озаглавена „Nei miei DM“ („В моите лични съобщения“).

Вижте целия разговор с Еl Ma във видеото.