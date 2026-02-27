БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Голямото пътуване": Строг контрол на пътя в Югозападна България заради очаквания натоварен трафик по празниците

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Строг контрол и засилени мерки на полицията по пътищата в Югозападна България. Причините са очаквания сериозен трафик около почивните дни и Националния празник 3 март.

Контролът ще бъде съсредоточен на автомагистрала „Струма“ и други ключови участъци, където се очаква най-голям поток от автомобили.

„От днес сутринта от 6 часа провеждаме специализирана полицейска операция във връзка с националния празник 3 март. Същата ще продължи до 4 март сутринта. Ангажирани са всички налични средства на ОДМВР-Кюстендил като тя е насочена предимно към превенция и контрол“, обясни старши инспектор Даниел Тонев, ОДМВР-Кюстендил.

Служителите на МВР ще използват и небрандирани автомобили, за да следят за агресивни водачи и нарушения, като ще се предприемат необходимите мерки за безопасност и ще се налагат санкции.

Тонев посочи и пример за рекордно нарушение:

„Специално вчера имаше водач, който при ограничение 60 км/ч в населено място е преминал със скорост над 130 км/ч. Санкцията е 900 лева глоба, лишаване от правоуправление за 3 месеца и 18 контролни точки“, посочи старши инспектор Даниел Тонев.

Апелът към шофьорите е да спазват правилата за движение, да не се движат по аварийната лента и да бъдат търпеливи в натоварения трафик.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков.

# 3 март #Югозападна България #голямото пътуване

