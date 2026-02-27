БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подготовка за изборите: ЦИК решава за състава на районните комисии

Очаква се днес да стане ясно решението на ЦИК за състава Районните избирателни комисии.

Разпределението трябва да бъде направено на заседание на Централната комисия, защото след напрежение и спорове, парламентарните сили не успяха да изберат председател и секретар в почти всички области на страната.

Междувременно продължава и регистрацията на партиите и коалициите за участие в предсрочния вот на 19 април. До сега четири политически формации са внесли документите си, като срокът за това изтича в 17 часа на 4 март.

#районни комисии #цик #избори

