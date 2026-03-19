След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток

В деня на най-голямото поскъпване на европейския природен газ от началото на кризата в Близкия изток шест държави - съюзници на Съединените щати изразиха готовност да помогнат за сигурността на корабоплаването Ормузкия проток. В съвместно комюнике Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Япония се ангажират да работят за стабилизиране на пазарите и осъждат иранските удари срещу енергийна инфраструктура и търговски кораби в региона. Техеран атакува петролни и газови съоръжения в Израел, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия в отговор на израелските удари срещу ключовото газово находище на Иран "Южен Парс".

Промяна в курса – след първоначалните си резерви, съюзниците на Вашингтон в крайна сметка ще се включат в усилията за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Япония се обявиха и за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна енергийна инфраструктура.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Получихме огромна подкрепа от Япония. Те поемат своята отговорност, да."

Иран извърши серия от атаки срещу петролни и газови съоръжения. Беше ударена израелски рафинерии в Хайфа и Ашдод. Пожар и значителни щети бяха нанесени в най-големия в света индустриален център за втечнен природен газ Рас Лафан в Катар, след като подобна атака вчера. С дронове бяха ударени две от най-важните рафинерии в Кувейт, които са с голямо значение за целия Персийски залив. Пристанищният град Янбу на Червено море, който в момента е единственият канал за износ на саудитски суров петрол, също стана мишена на въздушна атака.

шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, премиер на Катар: "Иран продължава да твърди, че атаките са насочени срещу американски обекти или бази в Катар и региона. Отхвърляме това твърдение. Най-голямото доказателство е, че беше извършена атака срещу катарски обект за природен газ, източник на доходи за катарския народ. Но не само за него - това, което извършиха вчера, засегна милиони хора, на които Катар помага."

Озовали се в капана на конфликта, богатите монархии втвърдиха тона и вече открито заявяват, че си запазват правото да отговорят на иранските атаки.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет похвали държавите от региона, че са се активизирали и добави, че те вече са изцяло в орбитата на Вашингтон. Без да се ангажира със срок за края на войната, Хегсет увери:

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Нашите цели, възложени директно от президента, който поставя Америка на първо място, остават непроменени. Това не са целите на медиите, не са целите на Иран, не са нови цели. Нашите цели – непроменени, в правилната посока и по план."

След нападението на ключовото за Иран газохранилище "Южен Парс", иранската армия обеща още по-суров отговор, ако има нови атаки.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване. Отговорът ни ще бъде много по-жесток отколкото атаките тази нощ."

Турският външен министър Хакан Фидан съобщи, че Анкара е в постоянен контакт и със САЩ, и с Иран в опит да предотврати разрастване на военните действия. Международната морска организация се обяви за създаването на сигурен коридор за евакуацията на блокираните в Залива кораби.