Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

Изборни куриози: Защо ЦИК заличава няколко регистрации?

Виолета Русенова
Чете се за: 03:02 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Точно месец преди вота започнаха предизборни куриози. Един кандидат за депутат присъства в листите на две различни партии, а други трима са регистрирани в повече от два изборни района, което е нарушение на закона.

По 20 кандидат-депутати се борят за една депутатска банка за тези избори. Към момента 4786 са регистрираните участници, една трета от тях са жени. Вече има случаи и на заличени регистрации, защото кандидати участват в листите на повече от една партия или в повече от три многомандатни изборни района, при ограничение от максимум два. Вчера стана ясно и че Търговският регистър отказва да впише оставката на Стефка Костадинова от БОК, която поведе листата на ДПС в Пловдив.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "По отношение на кандидатурата ѝ - тя е подала необходимите документи, регистрирана е като кандидат и отговорността дали има такава възможност и дали ще изпадне в несъвместимост е нейна."

ЦИК призова формациите да пратят свои представители, които да проследят процеса по удостоверяване на съответствието на машините и софтуера, който започва в понеделник.

От фирмата, която традиционно печели обществената поръчка за поддръжка на устройствата, и която отново беше единствен кандидат, защитиха близо 13 000 машини.

Веселин Тодоров, "Сиела Норма": "Има логика да минем само на машини и като свърши изборният ден 15 минути след това изборните комисии да са приключили и да се приберат вкъщи. Просто да извадят протокола от машината да го предадат и да приключим с броене."

След политически коментари за приложение на европейски регламент, свързан с агитационни материали, от ЦИК уточниха, че предизборната кампания се провежда според Изборния кодекс.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Самият регламент не се прилага - това е становището на ЕК - не се прилага по отношение на уредени в националното законодателство въпроси. Предизборната кампания е такъв въпрос."

А за тези избори има още нещо различно - интересът от българите зад граница сега е по-голям в сравнение с вота от октомври 2024 година - подадените заявления към момента са 33 000.

