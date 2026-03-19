ЦИК: Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, срокът е до 24 март

Кандидатите, регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786

Продължава подаването на заявления за гласуване извън страната. Срокът е 24 март. До момента са подадени заявления от 35 314 избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Това заяви зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева на брифинг за подготовката и организацията на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

"Продължава работата по подготовка на изборите, подготовката върви нормално. 10 коалиции и 14 партии ще участват в изборите. Има и един независим кандидат, регистриран в Смолян. За сравнение през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, 9 коалиции и един независим кандидат. Кандидатите, които са регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786 по последни данни. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже, общо 1019 лица са кандидати в два района. На нашата интернет страница има кандидатски листи, където са публикувани имената на всички кандидати", каза Матева.

До 28 март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.

Регистрирани са 9 български организации за участие в наблюдението на изборите и една международна организация.

#избори 2026 #организация на изборите #цик

