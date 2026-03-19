София в очакване на старта от Световната купа по художествена гимнастика

За 15-та поредна година София ще е домакин на Световна купа по художествена гимнастика. Надпреварата е от 28 до 30 март в „Арена София“.



София ще посрещне 92 индивидуални състезателки от 53 държави, както и 22 ансамбъла. България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл Жени.

Сред големите имена, които ще участват на турнира в София са София Рафаели, Таисия Онофрийчук и Алина Хорнаско. Акцент в надпреварата е и за връщането на световната сцена на руските гимнастички, които отсъстваха от подобни форуми в продължение на 4 години.

"Двете момичета Стиляна и Ева с нетърпение и с много вълнение очакват първия си старт за сезона. Световната купа в София е много специално за нас състезание. Участието пред родна публика дава своята тежест и отговорност. И ние работим върху това да тушираме емоциите и да ги превърнем в мотивация, не в напрежение", каза Бранимир Маркова, треньор на националния отбор (индивидуално).

При ансамблите за отличията ще спорят 22 ансамбъла, включително и Олимпийският шампион от Китай.