Институциите в Югозападна България с обща кампания за превенция срещу пожарите

Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград започна за първи път съвместна кампания за превенция срещу горските пожари.

Целта е тази година да се предотвратят пожари от мащабите на истинско бедствие - като огнената стихия миналото лято в Пирин, където бяха унищожени близо 18 000 декара гори заради върховия пожар. Въпреки неимоверните усилия на всички екипи, пожарът продължи повече от месец, а залесяването на опожарения терен ще отнеме години и милиони средства.

Повечето горски пожари са в резултат на човешка небрежност, като паленето на стърнища през летните месеци. Затова дежурни противопожарни екипи и горски служители ще правят обходи в малките населени места с цел превенция и контрол, както и за да се гарантира бързата реакция при възникване на пожар. Въпреки че все още температурите са сравнително ниски, вече има няколко сигнала за горски пожари в районите на Разлог и Петрич.

Кампанията започна днес с демонтрация как се гаси малък горски пожар и обучение по работа с пожарогасител. По време на кампанията ще бъдат разпространени едноминутни клипове, които да ни напомнят колко е ценна гората, колко време отнема да се възстанови и колко бързо се унищожава.

