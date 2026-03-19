С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Продължава делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Лидерът на ГЕРБ коментира за пореден път ареста си: "Това беше най-лошия ден в живота ми след смъртта на майка ми"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. За разпит бяха призовани високопоставени служители на Националната полиция, които са участвали в среща в кабинета на тогавашния премиер, часове преди арестите на тримата.

Кирил Петков използва отново това дело, както за атаки към прокуратурата, така и към свои политически опоненти, дори противници. Този път Петков атакува Бойко Борисов и прокуратурата, като определи прокуратурата като средство за политически шантаж и изпълнение на политически поръчки и обясни защо не може да се прави съдебна реформа заедно с Борисов.

Кирил Петков, ПП: "В България прокуратурата се използва извън закона. Всъщност се използва като бухалка, всички го знаем. Има два типа българи - едните, които се борим с прокуратурата в съдебната зала, защото сме свободни и не ни е страх. Има и хора обаче, които имат дела на трупчета, тези хора са най-несвободните хора в България. И проблемът с тях е, че са изнудвани и не могат да имат собствено решение за собствените си действия. Например Борисов със 70 дела на трупчета в момента е по-несвободен отколкото дори Благо Коцев, когато беше в ареста."

По повод твърденията от преди 4 години, че арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов са свързани с разследване на Европейската прокуратура, вчера стана ясно по време на изслушване на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент, че Европейската прокуратура няма нищо общо с тези действия.

Това от своя страна стана повод Бойко Борисов да коментира за пореден път собствения си арест.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Изфабрикуваха един процес, за което ще си понесат отговорност, разбира се. Много дилетантски, според мене, намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна. И днеска поредния им шамар за измишльотините, които правиха. Само, че ние се отвисяхме от килите, пострадахме много. Това беше най-лошия ден в живота ми след смъртта на майка ми."

Тогавашната шефка на отдел "Разследване" в Главния дирекция "Национална полиция" и нейният заместник бяха разпитани по делото днес и двамата разказаха какво се е случило в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков часове преди задържането на Борисов, Арнаудова и Горанов. Част от събитията те не можеха да си спомнят и се очакваше да дадат отговор на въпроса дали лично Петков е разпоредил тези арести.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов.

