За по-малко от месец: Установиха 250 нарушения на водачи на тротинетки в София

250 нарушения на водачи с тротинетки са установили органите на реда в София от 1 март до този момент. 148 от глобените 250 водачи са за каране без каска. От началото на годината са настъпили 6 пътнотранспортни произшествия с превозните средства, при 3 от които има пострадали лица.

Със затоплянето на времето се очаква трафикът с тротинетките да се засили. В тази връзка Столичната дирекция на вътрешните работи започва масирани проверки за спазване на правилата при управлението им, обяви инсп. Иво Биков от отдел “Пътна полиция” към СДВР.

Той припомни и правилата за управление на електрическото превозно средство. Минималната възраст е 16 години, а ако полицията установи водач на по-малка възраст, санкцията се носи от родителя. Забранено е возенето на пътници на тротинетка, както и карането ѝ в тъмната част от денонощието.