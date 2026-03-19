Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание

През уикенда Витоша беше арена на състезанието по свободно спускане Витоша X-Lines, което тази година отбеляза своето десето издание.

Надпреварата отново събра скиори и сноубордисти в едно от традиционните фрийрайд състезания в България. Арена на битките традиционно бяха предизвикателните стръмни склонове в района на "Лавината" и "Резньовете" във високата част на ски зона Алеко, предлагащи множество скални дропове и разнообразен релеф. Условията в планината бяха добри - прекрасно слънчево и топло време, с достатъчно сняг по склоновете за богат избор от линии, даващи възможност за впечатляеащи спускания.

И тази година за децата и младежите беше подготвен отделен склон в района на „Витошко лале 2“, където предварително бяха оформени и обезопасени скокове от скали и навявки, на които по-младите таланти също демонстрираха своите умения.

Спусканията на участниците се оценяваха от тричленно жури по 5-те критерия на Световните Фрийрайд Серии. Всеки от състезателите се стремеше да впечатли журито с избора си на линия, с техниката, плавността и стила си на каране, и разбира се с триковете, които успяваше да изпълни по склона.

В категорията ски при мъжете победата извоюва Иван Запрянов, който впечатли журито със стабилно каране и резултат от 81.33 точки. След него се наредиха Никола Нешев от Freeski.bg и Даниел Йорданов от Freeside Team България, между които разликата беше само една точка.

При сноубордистите първото място зае Теодор Петров, чието спускане включваше атрактивни трикове, чиста техника и няколко скока от скали. При дамите най-добре се представиха Ивамина Балтова в ските и Марина Томева в сноуборда.

Децата също показаха своите умения във фрирайда, като при най-малките до 10 години победата в ските спечели Ян Николов, а във възрастовата група до 14 години триумфира Стилиян Арсенов от "Витоша ски“, който постигна един от най-високите резултати за деня - 85 точки.

За всичките близо 60 участници и за победителите в отделните категории имаше много награди от партньорите на събитието.

За атмосферата на събитието и за това кои бяха най-силните спускания тази година, в предаването на БНТ "100% Будни" гостуваха Ема Паунова, част от организационния екип на Витоша X-Lines и Йордан Ангелов, победителят в категория юноши ски.

