Мирослав Боршош, ГЕРБ-СДС: В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея

В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея. Това заяви в студиото на "Денят започва" бившият министър на туризма, сега кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС Мирослав Боршош.

По отношение на мястото, което партията ще заеме след изборите, Боршош коментира:

"Второто място, или което и да е друго място, не е само въпрос на разбиране на политиките. То е комплексно от много неща. За мен второто място е резултат от отговорността, която поехме, и разбира се – от щетите, свързани с това управление. Но ние си давахме сметка за това. В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея. Много пъти съм виждал хора, които говорят, но когато стане въпрос да поемат отговорност, ги няма, защото знаят, че ще претърпят щети. Само че тук щетата може да е за политическата сила, но не и за страната – което за нас е по-важно."

Боршош отрече партията да влиза в дефанзивен режим.

"Не, не влизаме нито в офанзивен, нито в дефанзивен режим. Ние винаги сме водили ясна политика като ритъм и като политическа мелодия на политическата сила. ГЕРБ е политическа сила, която можеш да прогнозираш, да не очакваш крайни изблици на популизъм или резки спирания на дейности. Именно тази принципност – с всичките ѝ плюсове и минуси – ни характеризира, макар че в съвременния свят по-популистичните действия често са по-харесвани поне на някакъв етап."

Бившият министър на туризма посочи постигнати резултати.

"През тази една година направихме много, за да започне този растеж. Това беше изключително важна година за България – 2025 г., защото след няколко години на липса на всякакво движение в ясна посока, 2025 показа, че страната може да бъде стабилизирана и да върви напред. Растеж означава ясно да определиш накъде искаш да водиш страната си, кои са силните ти страни и кои изостават и трябва да наблегнеш на тях. Тоест това е едно комплексно разбиране как една европейска държава трябва да върви напред. Хубаво е да се припомнят постигнатите неща, защото живеем в свят, в който много бързо се забравя както резултатът, така и откъде е тръгнал един процес. Ако хората го усещат, значи нещата за ГЕРБ се развиват добре. Малко са партиите, които успяват ясно да дефинират какво искат и да го постигнат."

На въпрос колко липсва на ГЕРБ Цветан Цветанов, Боршош отговори:

"Това беше закачка. Мисля, че Цветанов не липсва на никого в ГЕРБ, особено на тази част, която сериозно работи. Това беше вътрешнопартиен разговор за мобилизацията на структурите и за ролята на успешните кметове."

Относно липсата на кметове начело на листите на ГЕРБ, депутатът заяви:

"Кметовете са под огромно напрежение след всичко, което се случи в края на 2025 г.. Между другото, благодаря на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, защото вчера спасиха българските кметове, с промените, които се гласуват в бюджета."

