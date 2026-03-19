Напрежение и стрелба в хижа "Камен дел" край София: БТС с въпроси към институциите

Инцидент с употреба на огнестрелно оръжие и отправени заплахи е възникнал в хижа "Камен дел" край София при опит за смяна на стопанисващия хижар. Случаят е протекъл без пострадали, но поставя въпроси за сигурността и управлението на туристическите обекти в страната. Председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев заяви в "Денят започва", че ситуацията е била изключително напрегната, но за щастие не се е стигнало до тежки последици.

Венцислав Венев, председателят на Българския туристически съюз: „Слава богу, този инцидент се размина без да има някакви по-сериозни последствия за нашите служители“.

По думите му, на 16 март служители на БТС са се качили до хижата, за да изпълнят служебните си задължения и да предадат обекта на нови хижари, спечелили конкурс.

„Наши колеги се качват горе, за да предадат обекта на нови хижари, които са спечелили конкурса“.

Ситуацията обаче бързо ескалирала. В сутрешния блок той уточни, че първоначално е имало опит за нормален разговор. Според него става дума за лице в неадекватно състояние:

„Този човек не е в състояние да пребивава на хижа, особено по такъв повод.“

След първоначалната намеса на полицията мъжът е бил отведен, но впоследствие отново се е върнал на мястото.

„Свалят го долу и го пускат. И той на следващия момент се качва обратно горе“, заяви Венев.

При второто качване напрежението продължило.По време на последващата проверка са установени допълнителни нарушения.

„Установяват наличие на растения и вече е ясно какъв е техният характер. Освен това намират и втора пушка“.

Към момента от организацията нямат информация за местонахождението на мъжа. Той отбеляза, че случаят не е изолиран и припомни за други подобни инциденти в последните месеци.

„Преди месец и половина имахме случай в Петрохан. Преди това – „Амбарица“, „Еделвайс“, каза той.

Според него основен проблем е, че след изтичане на договорите някои бивши хижари отказват да освободят обектите. И обясни, че договорите за стопанисване са срочни.

„Договорът е петгодишен. В случая е от 2014 до 2019 г.“, уточни той и отхвърли твърденията, че хижари биват отстранявани след направени инвестиции: Няма такъв случай, когато някой е инвестирал в наш обект и някой да дойде да го изгони, ако има договор.“

От БТС настояват за по-ясна политика към планинския туризъм и по-добро управление на инфраструктурата. Венев подчерта, че това е отрасъл, който трябва да бъде водещ в българската икономика. Също така организацията е предложила и дългосрочна стратегия за развитие.