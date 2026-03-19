Една година от ареста на Имамоглу

Многохиляден протест в Истанбул навръх годишнината от ареста на кмета на турския мегаполис Екрем Имамоглу.

Студенти и привърженици на опозиционната "Народнорепубликанска партия" се събраха пред сградата на общината с настояване той да бъде освободен. Имамоглу беше задържан по обвинения в корупция. Срещу него се води дело, а от турската прокуратура искат 2430 години затвор. Според опозицията, истинската причина той да е в затвора, е фактът, че беше издигнат за кандидат-президент. Проучванията сочат, че Екрем Имамоглу има значителна преднина пред дългогодишния турски лидер Реджеп Таийп Ердоган.