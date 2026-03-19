Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си вкарва главата в торбата

Чете се за: 04:10 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предстоящите парламентарни избори отново поставят въпроса за организацията и поддръжката на машинното гласуване. Темата коментира в ефира на "Денят започва" Веселин Тодоров - изпълнителен директор на "Сиела Норма".

Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма": "Отново само ние кандидатствахме. Процедурата е отворена и разделена на части – транспорт, логистика и т.н., но просто никой не иска да си вкарва главата в торбата."

Според него причината е в риска:

"Не е сложно. Просто рискът възложителят да не бъде коректен е доста голям. Бизнесът го е видял и разбрал."

Той подчерта, че компанията има дългогодишен опит. По думите му именно частният сектор успява да се справи по-ефективно.

"Частният сектор винаги е по-добър от държавата. Видяхме какво се случва, когато всичко се прави от държавата – тя е негодна за много от тези дейности."

Тодоров обясни, че организацията на изборите изисква огромен ресурс за кратко време:

"Близо 4000 души работят в рамките на няколко дни. Това не е дейност, която може да се отложи – ако не се направи навреме, целият процес се проваля."

По отношение на стойността на договора той уточни, че двата лота са за около 4 милиона евро. Тодоров потвърди, че първоначално предложената цена е била по-висока.

"Поискахме по-висока цена, защото ЦИК увеличи с около 30% възнагражденията на секционните комисии. Логично беше и нашите хора да получат увеличение."

В крайна сметка е постигнат компромис:

"Между 0% и 30% се спряхме някъде по средата."

Тодоров отхвърли твърденията, че машините са просто принтери и заяви, че те генерират протоколи, логове и много повече информация. Той допълни още, че Конституционният съд точно това изследва.

Според него проблемът е в законодателството:

"Има логика да се мине изцяло на машинно гласуване - 15 минути след края на изборния ден всичко може да приключи."

Той беше категоричен за надеждността на машинния вот и заяви, че машините дават много по-надеждна информация от хартията.

И допълни още:

"Големите злоупотреби стават при ръчното броене – дописване, добавяне на бюлетини. Машините са единственият начин това да се избегне."

По повод обявената пълна проверка на машините Тодоров заяви, че машините винаги са били 100% сигурни и никога не е хващано нарушение.

Той обаче предупреди за ресурса, който ще е необходим:

"Ще трябват около 120 души, работещи на денонощен режим."

Според него основен технически проблем остава качеството на хартията:

"В нормалния живот няма проблеми с печата. Но при нас от една дефектирала машина стигнахме до 150 - 200. Единствената промяна е хартията."

Тодоров коментира и ситуацията зад граница:

"Тази година машините в чужбина ще са по-малко. За Турция – от около 100 преди, сега вероятно между 24 и 48."

Общият брой ще бъде около 125.По темата за гаранцията той беше категоричен:

"Всяко технологично устройство може да работи дълго след гаранцията. Ако си купите автомобил, не го хвърляте след три години."

Според изпълнителния директор основният извод е ясен - машинното гласуване остава по-надеждния вариант, но организацията му продължава да бъде предизвикателство - както за държавата, така и за бизнеса.

