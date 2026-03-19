Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ

Нелегалният канал за контрабанда на месо от Румъния е работил поне от 3-4 години

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София. Това предположение изрази в "Денят започва" д-р Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните. По думите му каналът за контрабандното месо от Румъния е работил поне от 3-4 години.

"А може и повече", обясни Мавровски.

По думите му консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето.

БНТ: От къде са тези животни?

– От Румъния. Цялото поле е осеяно с ушни марки от там. Дори изпратихме писмо към румънската страна. Там се оказа, че има живи румънски животни на поляната на Ихтиман. Те са виртуално живи, но на практика – части от тях, останки са до Ихтиман.

БНТ: Къде после тръгва месото от незаконната кланица?

- Най-близкият пазар е София.

БНТ: Тоест, изядено е...

- Най-вероятно е било на пазара. Има и други заболявания, освен шапа, които също са доста опасни, в района на Симитли има бурцелоза."

Камарите от кожи, кости и вътрешности няма как да не се забележат от местна власт и други институции, подчерта Мавровски:

"Някой си е затварял очите широко. Според нашите вече проучвания няма как това да е без знанието и на наши служители, както и на други институции. Залавяни са няколко пъти, доколкото разбирам от колегите на границата. Обаче оттам нататък не произтичат никакви мерки. В случая, просто по адресни регистрации прецизирахме и с полицията се отиде на място."

Той отправи апел към хората да пазаруват само от места, на които имат доверие.

"Вероятно има и търговци, които си позволяват да закупуват такива продукти. При месопереработката, пак там има много строг контрол – специално предприятията, които са регистрирани, имат много строг контрол. Според мен това е по-скоро в нерегистрирани предприятия, които също едно по едно започват да излизат наяве. Самият добив на месо, дори животните да са клинично здрави, трябва да се извършва регламентирано в кланици. Има риск за хората, които консумират това месо. Има си търговци, които не биха си позволили да вземат случайно добито месо."

Директорът на БАБХ отказа да коментира липсата на контрол по време на предишното ръководство на агенцията.

Той посочи, че оттук нататък всички пратки с живи животни ще бъдат щателно проверявани.

"Целта на акцията, която подехме вчера с министър Христанов е чиста храна. Буквално правим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос на животни. Всички пратки, които са с живи животни, ще бъдат проверявани и това ще е безсрочно."

По отношение на мерките срещу разпространение на шап директорът на БАБХ коментира:

"След като получихме информация за огнищата, които продължават да "пукат като пуканки", да ги наречем в Кипър, взехме мерки, особено след огнището, което избухна на остров Лесбос. Взехме мерки на територията на цялата страна и съответно по границите, за да ограничим достъпа на животни и нерегламентирания внос. Знаете случая и в Наруса, където заловихме благодарение на гранична полиция животни от Румъния. Оттам е абсолютно забранен вносът на дребни преживни животни, както и от Гърция. И от двете страни вече имаме засечени такива пратки – спрени, някои от животните са върнати още на границата, когато беше случаят с Румъния. Оттам знаете, че произтече продължението в Ихтиман, което шокира доста голяма част от зрителите."

"Вътре в страната има също още едно фрапиращо нарушение. Животни от Пловдивско, от огнище с шарка, са засечени да излизат навън на паша, което е реален риск за следваща вълна. Реално заради 16 животновъда, по-голямата част – лични стопанства. В момента дори цялата област е затворена и нямат право да изнасят или продават. Предприели сме мерки: предупредителни протоколи и от полицията. Може да се стигне и до постоянен патрул да ги пази."

Относно качеството на закуските в училищата и детските градини, директорът на БАБХ коментира:

"Имам деца и съм потресен от това, което се предлага на тях като храна. Или държавата трябва да финансира това допълнително, за да има адекватна храна. Има много бедни семейства, които разчитат на тази храна сутрин, обаче е недопустимо изобщо като качество. Въпросът е държавата как инвестира в бъдещето на децата – с нискокачествена храна и с рискови храни, които също влизат. Самата държава го контролира чрез нас, а се случва заради недобросъвестни производители."

Вижте целия разговор във видеото.

ТОП 24

Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
4
Марк Рюте не коментира критиките на Доналд Тръмп към Алианса
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
5
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
6
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Най-щастливите в света: За девета година Финландия води в класацията Най-щастливите в света: За девета година Финландия води в класацията
Чете се за: 00:35 мин.
Проучване: Българите доплащат за здравеопазване, а системата остава недофинансирана Проучване: Българите доплащат за здравеопазване, а системата остава недофинансирана
Чете се за: 02:30 мин.
Фалшиви новини с AI разпространяват лъжи за български популярни личности Фалшиви новини с AI разпространяват лъжи за български популярни личности
Чете се за: 03:10 мин.
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
Чете се за: 02:55 мин.
„Маркет линкс“ отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България“, но формацията остава първа политическа сила „Маркет линкс“ отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България“, но формацията остава първа политическа сила
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
