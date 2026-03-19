Животновъди са притеснени от опасността за навлизането на шап у нас

БАБХ въвежда строги превантивни мерки за ограничаване на риска от разпространение на шап. Сред тях са засилен граничен контрол и проверки на животни, идващи от Гърция.

Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.

От около 2011 година в нашата страна големи стопанства с животни не са засегнати от заболяването. За да не се случва това, е много важна превенцията.

Славчо Илиев от село Стара Кресна сподели пред БНТ, че се притеснява за животните си. Той обясни, че основното правило е да не се вкарват чужди животни в неговото стопанство. Животните са ваксинирани и има постоянен ветеринарен контрол.

"Притесняваме се, разбира се, но най-вече правилото е да не си вкарваме болести и да запазим стадата здрави – да не вкарваме чужди животни в нашите стопанства. Ваксинираме си животните. Това, което БАБХ ни е посъветвала – има постоянен контрол от тях. Животните са под техен конкрол, взима се кръв на три месеца, мери се температурата. Това са основните мерки."

