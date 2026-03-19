Партиите направиха равносметка на свършеното в 51-вия парламент

Милена Кирова от Милена Кирова
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Последен ден от работата на парламента преди ваканцията за вота. Депутатите с равносметка за свършеното от 51-вото Народно събрание, часове преди началото на предизборната кампания. Какви са акцентите от нея?

Първият работен ден на 51-ият паралмент беше на 11 ноември 2024 година. И въпреки че след промените на Конституцията НС може да работи до изборите, то по правилник по времето на кампанията - депутатите няма да се събират на заседания. Освен ако не бъдат свикани извънредни.

Равносметката на партиите:

ГЕРБ изтъкнаха най-големият си успех - еврозоната с всички рискове и негативи, които са поели по пътя. И ПП-ДБ посочиха, че имат принос за еврозоната. Но отчетоха разпад на санитарния кордон за институции без корупция.

Според “Възраждане” е загубено историческо време.

ДПС предупредиха - подготвя се МВР да бъде използвано за политически репресии и затова подават сигнал до градска прокуратура.

Според БСП кризата е само затихнала, но не си е отишла.

"Има такъв народ" дадоха заявка да ги има и в следващия парламент.

В навечерието на Рамазан Байрям АПС призоваха за единство. Според "Величие" този парламент не е показал гръбнак.

Тома Биков - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ние успяхме да изпълним нашата голяма цел: пълноправното членство на България във всички структури на ЕС. За тези наши усилия беше и сериозният обществен негатив, който получихме заради влизането си в една коалиция с партии, които имат разнопосочни идеологически възгледи. По-малко емоции и повече разум в следващия парламент за тези, които успеят да влязат."

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И докато националната цел за влизане на България в еврозоната беше постигната, санитарният кордон, който можеше да направи българските институции чисти от корупция, се разпадна. Да живее силна България в силна Еропа."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Това беше поредното изгубено историческо време за България, в което, между другото, една голяма част от партиите в парламента, да не кажа почти всчики, без "Възраждане", на практика загубиха своята идеологическа основа да съществуват."

Йордан Цонев - депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "51-вото НС беше конституирано в този вид по волята на около 2 милиона и 200-300 000 български избиратели. 51-вото НС си отива по волята на по-малко от 10% от тях. Българският народ трябва да бъде освободен от това нерегламентирано, недемократично озурпиране на власт в нашата държава."

Наталия Киселова - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": "Кризата не си е отишла, кризата беше затихнала за малко и този парламент показа, че той не е успял да предодолее кризата. Една друга България е възможна - по-справедлива, солидарна и свободна."

Тошко Йорданов - депутат от ПГ на ИТН: "След като беше свалено редовното правителство и свалено, не защото не си вършеше работата, а защото една алчна за власт групичка използва интернет за създаване на напълно измислени страхове, ще се обърна към ПП-ДБ: вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин, защото ще има такъв народ."

Хюсни Адем - депутат от ПГ на АПС: "Истинската сила на едно общество е в неговото единство. Да покажем, че можем да бъдем заедно, не въпреки различията си, а благодарение на тях."

Красимира Катинчарова - депутат от ПГ на "Величие": "Този парламент си отива. Освен, че беше плод на най-голямата изборна измама в най-новата история на България, той не показа гръбнак, лице."

Вижте прякото включване на Милена Кирова.

#последен работен ден #51-о Народно събрание #Парламент

