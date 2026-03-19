НАТО ще защитава Румъния при заплаха от Иран

Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след среща с румънския президент Никушор Дан.



Изказването на Рюте беше по повод предупреждение на Техеран, че ще отговори политически и законово след съгласието на Букурещ временно да разположи военни сили и отбранително оборудване на Съединените щати в свои бази за операции срещу Техеран. Румънският президент увери, че заплаха засега няма и добави, че с разполагането на повече американски военни страната става по-сигурна. Рюте обсъди с румънския президент Никушор Дан и сигурността на източния фланг на алианса в контекста на конфликта в Близкия Изток. Следобед генералният секретар на НАТО ще разговаря и със служебния министър-председател Андрей Гюров.