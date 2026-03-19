Скандал в енергийната комисия в парламента заради преструктуриране на БЕХ

Николай Минков
Скандал в енергийната комисия в парламента след като синдикатите поискаха изслушване на служебния ресорен министър Трайчо Трайков заради предложението му за разделяне на БЕХ и изваждане на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините от холдинга.

Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа": „Ние намираме това нещо за пагубно, за нещо, което е в състояние не просто да подложи на риск българската енергетика и окончателно да я приключи, и нашият призив е така, както вчера приехте с пълно единодушие онзи документ, така днес с пълно единодушие завинаги да отхвърлите тази идея за подобно преструктуриране на БЕХ.“

Валентин Вълчев, КНСБ: „Тези решения са пагубни за българските работници, за българската енергетика, за комплекса „Марица-Изток“ и затова настояваме, молим ви да вземете това решение да не се осъществява това предложение за излизане от структурата на БЕХ на мините „Марица-Изток“ и ТЕЦ „Марица 2“.“

Валентин Николов, председател на БЕХ: „Принципно БЕХ винаги е бил притеснен от гледна точка на деленето на холдинга, както и вие казахте, във връзка с двата облигационни заема – единият от 600 млн. евро, другият, който беше пласиран миналата година успешно от 800 млн. евро.“

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Такъв вид решения няма да помогне нито на ТЕЦ „Марица Изток 2“, нито на мините. Вие ми кажете по какъв начин ще помогне, защото са необходими финансови ресурси и аз съм направил разчет какво е необходимо и откъде може да се намери. И докато този план не е бетон във финансово отношение, аз не бих предприел следващи стъпки, но пък има едно абсолютно сигурно нещо, последствие от такова решение – това че от четвърто плащане няма да бъде получено нито евро.“

