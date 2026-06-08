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Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас
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Полицията в Бургас разкри нарколаборатория в апартамент в Бургас. Криминално проявен и осъждан бургазлия е задържан при акция на полицията в жилищен блок в комплекс „Славейков“. При претърсване на обитавания от него апартамент служители на Пето районно управление открили около 40 грама метамфетамин, 50 капсули с амфетамин, както и оборудване за производство на синтетични наркотици.

На място са намерени множество стъклени съдове, колби, четири електронни везни, туристически котлон и различни химически вещества и прекурсори, използвани при производството на дрога. Иззети са и около седем литра течности, сред които солна киселина и ацетон.

49-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

#апартамент #Бургас #разбита нарколаборатория

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