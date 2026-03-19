Хиляди се събраха в подкрепа на Имамоглу в навечерието на годишнината от ареста му

Днес се навършва една година от ареста на опозиционния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. В навечерието на годишнината хиляди турци се събраха в центъра на мегаполиса в подкрепа на отстранения кмет. Основният съперник на президента Реджеп Ердоган за следващия президентски вот беше арестуван по обвинения в корупция. Лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия определи изборите, насрочени за 2028 година, като избор между демокрация и автокрация.

"Права, закон, справедливост", скандира множеството, докато съпругата на Екрем Имамоглу Дилек говореше от трибуната на митинга.

54-годишният Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година. Той беше изпратен в затвора в деня, в който беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Критиците определят ареста му като опит да бъде неутрализиран един от малкото политици, способни да се противопоставят на Реджеп Ердоган.

Йозгюр Йозел, председател на Народнорепубликанската партия: "Призовавам президента Ердоган. Можехте да влезете в историята като някой, който е служил в продължение на много години като министър-председател и президент, но вие се опитахте да извършите преврат. Ще влезете в историята като организатор на преврат, не като президент."

Процесът срещу отстранения кмет на Истанбул започна на 9 март. Обвиненията срещу него са за корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж. Прокуратурата иска до 2352 години затвор. Обвинени са общо 408 души.

- В рамките на една година стигнахме дъното. Републиката, която основа нашият Ататюрк, със сигурност не е това и не би трябвало да бъде такава.

Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, пред Имамоглу стои още една сериозна правна пречка. Това е дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, която е конституционно изискване за кандидатите за президент.