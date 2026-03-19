БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 06:15 мин.
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди се събраха в подкрепа на Имамоглу в навечерието на годишнината от ареста му

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес се навършва една година от ареста на опозиционния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. В навечерието на годишнината хиляди турци се събраха в центъра на мегаполиса в подкрепа на отстранения кмет. Основният съперник на президента Реджеп Ердоган за следващия президентски вот беше арестуван по обвинения в корупция. Лидерът на опозиционната Народнорепубликанска партия определи изборите, насрочени за 2028 година, като избор между демокрация и автокрация.

"Права, закон, справедливост", скандира множеството, докато съпругата на Екрем Имамоглу Дилек говореше от трибуната на митинга.

54-годишният Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година. Той беше изпратен в затвора в деня, в който беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Критиците определят ареста му като опит да бъде неутрализиран един от малкото политици, способни да се противопоставят на Реджеп Ердоган.

Йозгюр Йозел, председател на Народнорепубликанската партия: "Призовавам президента Ердоган. Можехте да влезете в историята като някой, който е служил в продължение на много години като министър-председател и президент, но вие се опитахте да извършите преврат. Ще влезете в историята като организатор на преврат, не като президент."

Процесът срещу отстранения кмет на Истанбул започна на 9 март. Обвиненията срещу него са за корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж. Прокуратурата иска до 2352 години затвор. Обвинени са общо 408 души.

- В рамките на една година стигнахме дъното. Републиката, която основа нашият Ататюрк, със сигурност не е това и не би трябвало да бъде такава.

Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, пред Имамоглу стои още една сериозна правна пречка. Това е дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, която е конституционно изискване за кандидатите за президент.

#Имамоглу #Екрем Имамоглу #кмет на истанбул

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Балкани

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ