Спасиха български турист, паднал от 40 метра в дере в Румъния

от БНТ , Източник: БТА
Младият мъж е спешно транспортиран в болница

Български турист бе спасен с хеликоптер от долината Карайман в планината Бучедж в Румъния, след като падна от 40 метра в дере, съобщават от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" в окръг Прахова.

Акцията е осъществена с помощта на хеликоптер на Системата за спешна помощ СМУРД, който е спуснал планински спасител директно до мястото на инцидента.

Екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12.45 ч. в понеделник. Според подадената информация български турист се е подхлъзнал на сняг и е паднал в пропаст.

Младият мъж е ранен тежко и е транспортиран спешно в болница. Той има множество травми и ожулвания, причинени от падането.

Пострадалият е бил придружаван от четирима души. Всички те са изведени от планината и свалени безопасно. Спасителите посочват, че стръмните пътеки в планината Бучедж все още са затворени, а групата е била неадекватно екипирана за условията в района.

