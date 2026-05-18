Над 100 дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Снимка: ЕПА/БГНЕС - архив
Над сто дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос".

Устройствата ще бъдат на разположение на пожарната служба и на службата за гражданска защита. Целта е да се осъществява постоянен контрол над горските масиви.

Дроновете ще бъдат разположени по протежение на цялата територия на Гърция. Те ще работят денонощно и ще са в режим на постоянно наблюдение. От Гражданска защита посочват, че са избрани стратегически точки с цел да се следят горските масиви, зони с висок риск, райони, където в миналото е имало пожари и труднодостъпни места. Дроновете са оборудвани с термични камери, системи за видеонаблюдение с опция за голямо приближаване на картината, лазер, GPS и телеметрични системи.

На състоял се през миналата седмица форум, посветен на опазването на планинския масив Имитос (източно от столицата Атина - бел.ред.), министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас заяви, че не може страната да се изправя пред природни катастрофи с методи от миналото. По думите му трябва да се осъществява наблюдение, да има навременно предупреждение, незабавни действия от страна на ресорните институции и ограничаване на пожара в първите критични за разрастването му минути. Той съобщи, че през тази година Гражданска защита и пожарната служба ще имат на разположение три специално създадени мобилни центрове за наблюдение с дронове. Те ще бъдат разположени в област Атика, в Солун и на остров Крит и ще може да бъдат прехвърляни където е необходимо, а техни дронове ще могат да осъществяват полети и да предават информация за обстановката. През последните години използването на подобен вид устройства в борбата с пожарите в Гърция значително нарасна, посочва изданието.

През 2024 г. са първи път 40 дрона са използвани активно за наблюдение на застрашени райони. Година по-късно броят им е увеличен на 80, а през тази година те ще бъдат над сто. Гърция съобщи, че е подновила и модернизирала средствата и технологиите за борба с горските пожари. През 2026 г. ще бъдат използвани 85 самолета и хеликоптера, броят на пожарните автомобили се увеличава със 164. За съоръжения с изключително значение като летищата ще се използват свръхмодерни превозни средства тип PANTHER 6×6.

Гърция е сред държавите в Европа, които са сред най-застрашени от опустошителни пожари в летния сезон. Сухият климат, високите температури и силните ветрове са предпоставки за постоянното възникване на горски пожари, които често се разрастват до мащаби, които правят овладяването им изключително трудно.

#Гърция #дронове #горски пожари

