Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България

Гръцки фермери отново на протест. Днес те блокираха пътя край Серес и границата с България при Кулата. Полиция обаче не позволи ситуацията да ескалира и блокадата да продължи.

Спокойна е ситуацията на граничния преход "Кулата – Промахон". Не така обаче, беше по-рано през деня. Сутринта гръцките фермери струпаха селскостопанската си техника при град Серес и блокираха за кратко движението. След това обаче, те се отправиха с лични автомобили към граничния преход "Кулата – Промахон", където се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, след като фермерите удържаха на думата си и се опитаха мирно, с пешеходен протест, да блокират бившия граничен пункт.

Недоволството този път е заради неизпълнени ангажименти на правителството към фермерите и животновъдите, както и заради това, че има драстично увеличение цените на торовете. Миналата година тон от препаратите е струвал 600 евро, а тази достига 1000 евро. Фермерите отправиха остри критики към правителството за несправяне със ситуацията с шапа по животните.

Още сутринта гръцки фермери струпаха трактори и тежка техника на пътя край Серес и спряха движението. Тежките машини не бяха допуснати да се качат на магистралата и да стигнат до Промахон, но земеделците дойдоха с личните си коли. Опитаха да блокират границата пеша, но тежко въоръжени полицаи не им позволиха.

Стигна се до сблъсъци. Полицията използва и сълзотворен газ. Няколко души бяха обгазени, включително и телевизионни екипи от Гърция. След около половин час обстановката се успокои.

- Нямаше никой на пътя, никаква техника, всички пътища са отворени и се пътува спокойно. Всеки може да дойде в България, аз идвам от Гърция.

Евангелос, гръцки гражданин, който сега живее в България, казва, че по това време фермерите имат много работа на полето и едва ли ще предприемат ефективни блокади:

- Не може, защото сега е сезон за фермери и имат работа, но мога кажа, че фермери може и имат право, защото две години пари не взели, много проблеми има, но по това време сега не може блокади да правят. - Просто полицията няма да им позволи. Стига толкова, два месеца ни съсипаха нервите. Ние гоним часове, работно време. Оставаме тука насред нищото. Надолу в Гърция каква е ситуацията? Спокойно е. - Ние, тираджиите седим много на пътя и това ни притеснява. Пак ще започнат загубите, пак ще седим на пътя и така.

