Слави Бинев: Бяхме ощетени на европейското първенство

Два медала за България са били „откраднати“ заради съдийски грешки на европейското първенство по таекуондо в Германия. Това мнение изрази президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев.
„Всички видяха, че два медала ни бяха откраднати директно. А третият сами си го изпуснахме, след като Омид Хосейни си счупи ръката още в първата среща. Аз дори не исках да излиза на втория двубой, но той показа невероятен характер и беше напълно равностоен срещу бъдещия европейски шампион, въпреки травмата“, коментира Бинев при завръщането на тима от шампионата.
Според него, България е можела да завърши първенството с още поне три отличия.
„При Стефан Стаменов и Александра Георгиева имаше явни съдийски грешки, които, за съжаление, плащат състезателите. Съдиите вече са наказани, но това не връща загубените срещи. А става дума за четвъртфинали, които директно те изпращат към медалите“, подчерта ръководителят.
Бинев изрази увереност, че при оптимално развитие на събитията националният тим е можел да бъде номер 1 както при мъжете, така и при жените. Той обърна специално внимание и на отсъствието на Кимия Ализаде, като заяви, че решението да не участва е било взето с цел да не се рискува здравето ѝ.
„Кимия беше на място и дори съжаляваше, че не се е включила. Но преценихме, че е по-добре да я запазим за следващите състезания. Това е Европейско първенство - всички дават максимума от себе си и рискът от тежки травми е огромен“, каза Бинев.
По отношение на Калина Бояджиева той коментира, че тя също би могла да стане европейска шампионка, ако беше в оптимално състояние. Той разкри още, че Денис Димитров е имал колебания дали да се завърне към активните състезания.
Според него има вероятност и Александър Джорджев да се върне към активна подготовка още от 1 юни, когато започва събирането на точки за олимпийската ранглиста. Бинев отличи и представянето на Християн Георгиев, чийто четвъртфинал определи като „инфарктен“.
„В последните десет секунди водачеството се сменяше 16 пъти. Такъв мач не бях гледал. Това са срещи, които могат да влязат в златната история на таекуондото“, каза той.
Президентът на федерацията коментира и работата с новото ръководство на спортното министерство, като изрази сериозен оптимизъм.
„За първи път от Министерството ми се обадиха още преди официално да анонсираме резултатите, за да ни поздравят. Това никога не се е случвало досега. Вярвам, че министърът уважава хората, които се опитват да върнат младите хора от улицата в спортните зали“, заяви Бинев.