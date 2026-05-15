Слави Бинев: Бяхме ощетени на европейското първенство

Два медала за България са били „откраднати“ заради съдийски грешки на европейското първенство по таекуондо в Германия. Това мнение изрази президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев.

„Всички видяха, че два медала ни бяха откраднати директно. А третият сами си го изпуснахме, след като Омид Хосейни си счупи ръката още в първата среща. Аз дори не исках да излиза на втория двубой, но той показа невероятен характер и беше напълно равностоен срещу бъдещия европейски шампион, въпреки травмата“, коментира Бинев при завръщането на тима от шампионата.

Според него, България е можела да завърши първенството с още поне три отличия.

„При Стефан Стаменов и Александра Георгиева имаше явни съдийски грешки, които, за съжаление, плащат състезателите. Съдиите вече са наказани, но това не връща загубените срещи. А става дума за четвъртфинали, които директно те изпращат към медалите“, подчерта ръководителят.

Бинев изрази увереност, че при оптимално развитие на събитията националният тим е можел да бъде номер 1 както при мъжете, така и при жените. Той обърна специално внимание и на отсъствието на Кимия Ализаде, като заяви, че решението да не участва е било взето с цел да не се рискува здравето ѝ.

„Кимия беше на място и дори съжаляваше, че не се е включила. Но преценихме, че е по-добре да я запазим за следващите състезания. Това е Европейско първенство - всички дават максимума от себе си и рискът от тежки травми е огромен“, каза Бинев.

По отношение на Калина Бояджиева той коментира, че тя също би могла да стане европейска шампионка, ако беше в оптимално състояние. Той разкри още, че Денис Димитров е имал колебания дали да се завърне към активните състезания.

Според него има вероятност и Александър Джорджев да се върне към активна подготовка още от 1 юни, когато започва събирането на точки за олимпийската ранглиста. Бинев отличи и представянето на Християн Георгиев, чийто четвъртфинал определи като „инфарктен“.

„В последните десет секунди водачеството се сменяше 16 пъти. Такъв мач не бях гледал. Това са срещи, които могат да влязат в златната история на таекуондото“, каза той.

Президентът на федерацията коментира и работата с новото ръководство на спортното министерство, като изрази сериозен оптимизъм.