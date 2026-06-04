Европейските шампиони в скийта до 18 години бяха наградени от Енчо Керязов

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди българските медалисти в дисциплината скийт от Европейското първенство по спортна стрелба до 18 години, което се проведе в Осиек, Хърватия.

Сред отличените бе Илия Илиев, който завоюва европейската титла в индивидуалната надпревара. Той, заедно със Здравко Върбанов и Димитър Тодоров, донесе на България още две отличия – златен медал в отборното състезание и сребро в дисциплината трио.

По време на срещата министър Керязов поздрави младите състезатели за постигнатите успехи и подчерта качествата, необходими за постигането на високи резултати в стрелковите спортове.

"Стрелковите спортове изискват изключителна концентрация, характер, прецизност и психическа устойчивост. Вашите медали показват, че притежавате всички тези качества и умеете да ги превръщате в успехи. Пожелавам ви един ден да представяте България и на олимпийски игри. Това е мечтата на всеки състезател“, заяви министърът.

На церемонията присъства и председателят на Българската федерация по трап, двоен трап и скийт Илия Кирилов. Той отбеляза, че федерацията продължава да инвестира в развитието на младите таланти и изрази увереност, че успехите на българските състезатели ще продължат и през следващите години.

Кирилов допълни, че България ще бъде домакин на редица престижни международни турнири в близко бъдеще, което ще даде допълнителен тласък за развитието на стрелковите спортове у нас.