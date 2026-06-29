Шабан Мустафа спечели три световни титли в планинско бягане в Янске Лазне

Шабан Мустафа записа пореден впечатляващ успех за България, след като завоюва три златни медала на World Masters Mountain Running Championship 2026, част от календара на Световната асоциация по планинско бягане, проведено в Янске Лазне, Чехия.

Българският атлет триумфира и в трите дисциплини - вертикално бягане (7 км с 800 м положителна денивелация), къса дистанция (10 км с 500 м денивелация) и дълга дистанция (23 км с 1200 м денивелация), с което за пореден път затвърди мястото си сред най-силните състезатели в света в своята възрастова група.

"Искам да изкажа една огромна благодарност към Българския спортен тотализатор. Вече трета година те подкрепят моите участия на европейски и световни шампионати. Без тяхната помощ щеше да ми е доста трудно. Оценявам нашите взаимоотношения и съм благодарен", сподели Мустафа.

Подкрепата на Българския спортен тотализатор за шампиона е последователна и дългосрочна. През 2024 и 2025 г. държавното предприятие подпомогна участията му на европейското първенство по офроуд бягане на остров Мадейра, европейското първенство по планинско бягане в Италия и световното първенство по планинско бягане за мастери, откъдето Мустафа също се завърна със златни отличия.