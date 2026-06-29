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Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен

Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
Снимка: БГНЕС/Архив
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Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония. Трагедията стана в град Щаде с 50-хилядно население.

Стрелец е открил огън в младежки център и веднага е заловен.

Мотивите за стрелбата не са ясни, но властите предупреждават, че районът остава опасен и призовават хората да не се приближават.

#Долна саксония #стрелба

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