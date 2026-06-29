Как да се предпазим от код „Горещо време“?

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Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира, че юли ще е горещ с температури над обичайните. Какви мерки можем да предприемем, за да не пострадаме?

Според гл. ас. д-р Красимир Стоев, синоптик в НИМХ, средната месечна температура се очаква да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22° и 26°, а най-високите максимални между 38° и 43°. Юли ще започне с по-горещо време, но температурите ще се понижат през повечето дни до края на първото десетдневие и през останалата част от месеца ще е слънчево и горещо.

Министерството на здравеопазването публикува инструкции за преодоляването на топлинните вълни. Особено важно е тези инструкции да се спазват от деца, възрастни над 60 г. или хора, които страдат от хронични заболявания.

1) Поддържайте хладна температура в жилището си: Температурата трябва да се проверява от 8.00 и 10.00 ч., в 13.00 ч. и вечер в 22.00 ч. и трябва да бъде по-ниска от 32°, а през деня над 24°. Препоръчва през денят прозорците да са затворени, а през нощта да са отворени заради хладния въздух.

2) Пазете се от горещините: Бъдете на хладно, особено през нощта. Избягвайте изморителна физическа активност през топлите часове и стойте на сянка. НЕ оставяйте деца или животни в паркиран автомобил.

3) Поддържайте тялото си хладно и хидратирано: Вземете си хладен душ, носете летни дрехи, консумирайте редовно течности като избягвате алкохолни напитки, и яжте по-малко храна и най-вече храна, която е богата на протеини.

4) Помогнете на другите: Проверявайте семейството и близките. Говорете с лекар за приемането на хапчета, които могат да повлияят на терморегулацията.

5) При наличието на здравословен проблем, съхранявайте лекарствата си спрямо упътванията за тяхното съхранение. Ако имате хронично заболяване може да потърсите съвет от лекар.

6) Ако Вие или човек до Вас се почувства зле, опитайте се да намерите помощ, пийте вода и си вземете почивка на хладно място. При усложнение се консултирайте с лекар.„„

#екстремна жега #жълт код за горещо време #времето #препоръки за българи #новини в Метрото

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