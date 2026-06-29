В София ще раздават безплатна вода в жегите

От днес Столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция „Сердика“, като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София.

Организация за раздаване на вода от днес има и в район „Красна поляна“ на четири локации: бул. „Възкресение“ – спирката при 28 ДКЦ; пред магазин „Фантастико“ на ул. „Алеко Туранджа“; бул. „Александър Стамболийски“ – при Вагон-ресторанта; бул. „Никола Мушанов“ и ул. „Добротич“.

Очаква се и други райони да обявят своите пунктове, като информация за тях ще бъде публикувана своевременно в официалните канали на съответните районни администрации.

Освен временните пунктове за вода, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигуряват свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства.

Като част от мерките за справяне с високите температури днес и във вторник, след 13.00 часа, Столичната община извършва оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. „градски топлинен остров“, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

Жегата влияе и на безопасността на движението. Високите температури намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците, затова е необходима повишена предпазливост, напомнят о Общината.

Призовават се гражданите никога да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може за минути да достигне опасни стойности.

Снимки: БГНЕС/Архив

Според специалистите рискът за здравето е най-висок в часовете между 11.00 и 17.00 часа. Препоръчително е да се ограничи престоят на открито в този интервал, да се приемат достатъчно течности, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.