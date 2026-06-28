Трейвън Бромел прекъсна победната серия на Ноа Лайлс в Париж, Дюплантис отново над 6 метра

Американецът Трейвън Бромел поднесе една от големите изненади на турнира от Диамантената лига в Париж, след като победи олимпийския шампион Ноа Лайлс във финала на 100 метра при мъжете.

Бромел финишира за 9.91 секунди и нанесе първа загуба на Лайлс от началото на сезона. Олимпийският шампион от Токио Ламонт Марсел Джейкъбс остана трети с най-доброто си постижение за годината – 9.96 секунди, а южноафриканецът Акани Симбине завърши четвърти с 9.97.

Поредното впечатляващо представяне направи Арманд Дюплантис. Световният рекордьор в овчарския скок преодоля 6.13 метра, с което подобри рекорда на турнира, а след това направи три неуспешни опита да подобри и световния си рекорд, атакувайки 6.32 метра.

В бягането на 400 метра при мъжете Бусанг Колен Кебинатшипи от Ботсвана триумфира с рекорд на Диамантената лига – 43.54 секунди.

При жените олимпийската шампионка Марилейди Паулино от Доминиканската република спечели на 400 метра с 48.48 секунди – нов рекорд на турнира, рекорд на Диамантената лига и най-добро време в света за сезона.

Едно от най-силните постижения на вечерта дойде в бягането на 800 метра при жените, където швейцарката Одри Веро финишира за 1:53.80 минути. Това е нов рекорд на Диамантената лига, лично постижение и трето най-добро време в историята на дисциплината. Тя изпревари Фемке Бол, която също записа личен рекорд с 1:55.60 минути.

Надпреварата във френската столица се проведе при изключително високи температури, като организаторите въведоха специални мерки, за да гарантират безопасността на състезателите и зрителите.