Шабан Мустафа завоюва три златни медала на световното първенство по планинско бягане за ветерани

Шабан Мустафа спечели три златни медала в своята възрастова група на световното първенство по планинско бягане за ветерани, което се проведе в чешкия курорт Янске Лазне.

В първия ден той триумфира в дисциплината изкачване (uphill), след това в класическо планинско бягане (classic) и накрая стана шампион в дългата дистанция (long distance).

"За пореден път Шабан Мустафа показа характер, доминира във всички дисциплини и отново доказва, че е сред най-добрите в света", написаха от БФ Лека атлетика в социалните мрежи.