100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в асеновградското село Червен (СНИМКИ)

Голям пожар унищожи навес за съхранение и голямо количество фураж в селскостопански двор край Асеновград. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 100 крави и телета, кравефермата и прилежащи стопански постройки, както и роботизирана система за хранене на животните, която е ключова за функционирането на стопанството.

И към този момент продължават действията по ликвидиране на локални огнища останали от възникналия снощи пожар. В овладяването му са участвали три противопожарни автомобила. Координираните действия на екипи от Асеновград и Пловдив са спасили и животните и голяма част от материалната база. Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. метра, както и близо 2000 бали люцерна с тегло около 300 кг всяка.

снимки: Щелиан Гочев/РС ПБЗН – Асеновград