България обяви състава си за Балканиадата по лека атлетика до 18 години в Нове Место

Българската федерация по лека атлетика обяви състава на националния отбор за Балканиадата за юноши и девойки до 18 години, която ще се състои на 4 юли в чешкия град Нове Место.

Страната ни ще бъде представена от над 40 перспективни състезатели в спринтовите дисциплини, средните и дългите бягания, препятствията, скоковете и хвърлянията.

Сред имената в селекцията личат тези на Дилиян Чернополски, който ще стартира на 100 метра и 100 метра с препятствия, Васил Антонов, Стилиян Панев, Жаклин Желева, Стефания Любенова, Ангел Дарандашев и Алис Илиева.

В техническите дисциплини България ще разчита на атлети като Манол Гешев, Теодора Стоименова, Кристиян Боянов, Виктория Ангелова, Стефани Димитрова, Михаил Русинов и Мария Илиева.

Националният тим ще участва и в двете щафети на 4 по 100 метра при юношите и девойките.

Балканският шампионат до 18 години е едно от най-важните международни състезания за младите атлети през сезона и дава възможност на бъдещите звезди на балканската лека атлетика да натрупат ценен опит на международната сцена.