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БФЛА обяви премиите за класиране в Топ 6 на европейското първенство до 18 години в Риети

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Спорт
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Българската федерация по лека атлетика обяви финансови премии за състезателите, класирали се в първата шестица на европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Шампионатът ще се проведе от 16 до 19 юли и ще бъде предаван пряко по БНТ 3.

Равностойни премии ще получат и треньорите на съответните атлети. Средствата за наградния фонд са осигурени лично от президента на БФЛА Георги Павлов.

България ще бъде представена на европейското първенство от 22-ма състезатели, като първата група заминава утре рано сутринта.

Премии на БФЛА в индивидуалните дисциплини:

златен медал – 2500 евро
сребърен медал – 1500 евро
бронзов медал – 1000 евро
4-о място – 500 евро
5-о място – 450 евро
6-о място – 400 евро

Премии за щафетните дисциплини (сумата се разделя поравно между състезателите):

златен медал – 3000 евро (750 евро на човек)
сребърен медал – 2000 евро (500 евро на човек)
бронзов медал – 1600 евро (400 евро на човек)
4-о място – 1200 евро (300 евро на човек)
5-о място – 1000 евро (250 евро на човек)
6-о място – 800 евро (200 евро на човек)

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