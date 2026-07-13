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Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Макс Уитлок ще пропусне Игрите на Британската общност

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Игрите на Британската общност ще се проведат между 23 юли и 2 август в Глазгоу, а в тях ще вземат участие спортисти от 74 държави в 10 различни спорта.

Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Макс Уитлок ще пропусне Игрите на Британската общност
Снимка: БТА
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Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Макс Уитлок ще пропусне Игрите на Британската общност заради контузия в китката, получена по време на тренировка.

33-годишният англичанин се завърна в спорта след отказването си през 2024 година след Олимпийските игри в Париж, заявявайки, че чувства, че кариерата му е "незавършена" заради пропуснатия подиум във френската столица. Той си постави за цел да участва на следващите Игри в Лос Анджелис през 2028 година, но няма да може да започне подготовката си в предстоящата надпревара за атлети британската Общност на нациите.

"Изключително разочарован съм, че трябва да кажа, че нямам избор, освен да се откажа от участие на Игрите на Британската общност. Да представям Англия винаги е означавало много за мен и работих със страхотни усилия, за да имам възможност да се състезавам и да допринасям към отбора отново. За жалост получих контузия в китката по време на тренировка и въпреки че направих всичко възможно да си дам шанс да се състезавам, няма да мога да се възстановя навреме. Подобни неща са част от спорта и фокусът ми сега е да се възстановя напълно, да подкрепя отбора и да се върна по-силен", написа Макс Уитлок в публикация в Инстаграм, цитиран от агенция Ройтерс.

Уитлок спечели трите си златни медала на Олимпийските игри в Рио де Жанейро (Бразилия) през 2016-а и в Токио (Япония) през 2021-ва, а освен тях има и четири първи места от Игрите на Британската общност - от Глазгоу (Шотландия) през 2014-а и от Голд Коуст (Австралия) 2018-а.

Игрите на Британската общност ще се проведат между 23 юли и 2 август в Глазгоу, а в тях ще вземат участие спортисти от 74 държави в 10 различни спорта.

#Макс Уитлок

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