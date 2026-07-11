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Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си

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Спорт
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Българката постигна 14.35 метра в първия си опит в Турция.

александра начева завърши осма финала троен скок световното зала
Снимка: Startphoto.bg
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Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, съобщават от БФЛА.

Състезателката на Стойко Цонов постигна 14.35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в зала в Торун 2026 направи още един успешен опит на 14.00 метра и общо четири фаула.

Резултатът на Начева я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската.

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Александра Начева

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