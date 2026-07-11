Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, съобщават от БФЛА.

Състезателката на Стойко Цонов постигна 14.35 метра в първия си опит в надпреварата. Осмата в света от първенството в зала в Торун 2026 направи още един успешен опит на 14.00 метра и общо четири фаула.

Резултатът на Начева я нарежда 15-а в световната ранглиста за сезона и 8-а в европейската.