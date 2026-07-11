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Триумф за Жулиен Алфред на Диамантената лига в Монако

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Спорт
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Спринтьорката от Сейнт Лусия над всички в бягането на 200 метра.

Триумф за Жулиен Алфред на Диамантената лига в Монако
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Жулиен Алфред спечели бягането на 200 метра за жени с 21.51 секунди, превръщайки се в третата най-бърза жена на дистанцията, а световният шампион от Ямайка Облик Севил триумфира на 100 метра при мъжете на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако.

Спринтьорката от Сейнт Лусия стартира по-бавно, но направи силно последни 50 метра, за да постави ново най-добро постижение в света за годината, пресичайки финалната линия с 0.25 пред Адиджа Ходж от Британските Вирджински острови. Американката Габи Томас, която попречи на Алфред да спечели златния медал в дисциплината на Олимпийските игри в Париж 2024, е трета с 21.84.

„Не става въпрос за времето за реакция, а за това как финишираш. Не осъзнавах колко бързо беше, докато не преминах финалната линия“, каза Алфред, олимпийска шампионка на 100 метра.

Облик Севил завърши втори по-рано този месец в Юджийн, но беше неудържим в Монако, като пресече финалната линия за 9.88 секунди, следван от американеца Джордан Антъни с 9.92 и от камерунеца Еманюел Есеме с 10.00.

Кениецът Еманюел Уаньони счупи световния рекорд на 1000 метра с 2:11.83минути, като подобри с 0.13 секунди предишния рекорд на сънародника си Ноа Нгени, поставен преди 27 години.

Световният шампион от Ботсвана Бусанг Колен Кебинатшипи постигна петата си поредна победа в Диамантената лига на 400 метра този сезон с 43.44 секунди, завършвайки далеч пред американците Джакори Патерсън с 43.96 и Рай Бенджамин с 44.13.

„Не очаквах да бъда толкова бърз. Просто ще видим колко бързо можем да се справим към края на сезона. Сега фокусът ми е върху 400 метра, но може би в бъдеще, когато постигна това, което искам в тази дисциплина, можем да премина към 200 метра“, каза Кебинатшипи.

Доминиканката Марилейди Паулино продължи успешната си серия този сезон, като спечели 400 метра при жените с 48.67. Американката Алия Бътлър с 48.84 и чехкинята Лурдес Глория Мануел с 49.44 бяха съответно втора и трета.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел (САЩ) постигна 12.20 минути на 100 метра с препятствия, след като беше по-бърза с 0.18 от сънародничката си Алайша Джонсън, а нидерландката Надин Висер завърши трета с 12.49.

Доминик Локиньомо Лобалу от Швейцария изпревари американеца Греъм Бланкс (12:52:60) в последните сантиметри от мъжкото бягане на 5000 метра, за да триумфира с 12:52:54 минути.

Олимпийският шампион от Гърция Милтиадис Тентоглу спечели скока на дължина с 8.61 метра, а атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков остана четвърти с нов национален рекорд на открито от 8.36 метра.

Австралийката Нина Кенеди стана първа в овчарския скок при жените с невероятните 4.95 метра, с което оглави световната ранглиста за сезона, превръщайки се едва в шестата жена, преодоляла тази височина.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 спечели състезанието от Диамантената лига в Рабат през май, след като пропусна целия сезон 2025 поради контузии на крака. Тя се опита да премине петметровата граница, преди да приключи състезанието, но не успя.

Арманд Дюплантис, чиито фенове очакват световен рекорд всеки път, когато се състезава, постигна победа, която е скромна за неговите стандарти, с 6.07 метра и не успя да премине 6.15 метра от последвалите три опита.

В други дисциплини 18-годишната Ян Цзъи от Китай стана шампионка в хвърлянето на копие при жените с 68.75 метра, настоящият световен шампион от Куба Леянис Перес беше най-добър в тройния скок с 15.06 метра, а украинецът Олег Дорошчук спечели мъжкия скок на височина с 2.32 метра.

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#Диамантена лига в Монако 2026 #Жулиен Алфред

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